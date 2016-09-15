莫蘭蒂橫掃 澎湖軍民災後重建

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颱風「莫蘭蒂」橫掃，帶來強風豪雨，澎湖全島滿目瘡痍，今天風雨趨緩，軍民展開災後清理復建。

澎湖災後清理復建工作，除了縣府建設、工務、環保、農漁局與各鄉市公所清潔隊等，幾乎是全體總動員，趁著風雨稍緩展開市容清掃、整理、復建工作。

澎湖防衛部指揮官王興禮、政戰主任王文培、後指部指揮官李昭賢等人動員490位官兵和後備幹部等，投入地方災後復建工作。

澎湖縣長陳光復率秘書長胡流宗等相關主管前往馬公和湖西等災區視察，特別感謝防區官兵在第一時間動員投入救災與復建工作。

王興禮指揮官表示，「莫蘭蒂」災後重建，所屬各駐軍秉持先地方再營區，戶外再室內，儘速協助地方早日恢復市容後，再行整理營區的受損部份，讓縣長盛讚阿兵哥是在地的「活菩薩」，表達感謝。

颱風「莫蘭蒂」過境，強風豪雨，澎湖全島滿目瘡痍，澎湖災害應變中心接獲大小災情近60件，其中以路樹倒塌居多，其中不少百年老榕也都連根拔起，所幸未造成有人員重大傷亡。1050915

(中央社)