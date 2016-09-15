烤肉太油膩 小心急性膽囊炎上身

中秋節聚餐多油膩，北醫附醫醫師黃宏昌說，膽石病是常見疾病，若短時間內攝取大量油脂，可能引發急性膽囊炎，中秋大吃油膩烤肉要注意。

膽囊是膽道的一部分，成人肝臟一天可製造、分泌出500至700c.c.膽汁，透過膽管流通、儲存於膽囊中，再注入腸內，幫助消化油脂。

台北醫學大學附設醫院急症外傷外科主任黃宏昌表示，膽囊會儲存、濃縮膽汁，在膽汁沒有流動，加上濃縮的情況下，容易從結晶變成膽沙，膽沙聚在一起就變成結石。

根據統計，台灣民眾身懷結石的比率約1到3成，黃宏昌說，有膽結石不一定會有症狀，但一旦有結石就不會自動消失，且隨著年紀增長愈來愈大，可能會慢性發炎，若結石阻塞膽管，塞到出口就會變成急性膽囊炎，甚至演變成更嚴重的急性膽管炎、胰臟炎、肝炎，可能會危及生命。

黃宏昌說，膽汁的作用是消化油脂，若短時間攝取過多油脂，迫使膽囊更劇烈收縮，更增加急性膽囊炎風險。根據過去經驗發現，中秋烤肉、冬令進補或跨年聚餐後，都是急性膽囊炎的好發期。

膽囊炎容易被誤認為胃痛延誤處理，黃宏昌說，日前一名30歲出頭患者因右上腹劇痛就診，病人主訴，近半年飯後總覺得肚子悶悶怪怪、脹氣不舒服，最近更由右上腹部痛到背部及右肩，吃止痛藥只能短暫緩解疼痛，反覆疼痛3天後，只好求助於急診。

黃宏昌說， 胃在左邊、膽在右邊，但若痛起來，會覺得痛覺在中間，患者可能覺得吃胃藥或休息就可以舒緩。要分辨是胃痛或膽囊問題可從痛的時間判斷，如果是飯前痛，可能因胃酸過多、沒有食物中和的胃痛痛；如果是飯後痛，就可能是吃太多太油，需要膽囊劇烈收縮去分解油脂。

黃宏昌說，膽囊結石若沒有症狀，可觀察不用處理，但若曾有發炎、肚腹不舒服，就建議開刀處理，把膽囊切除，以免發炎的範圍、嚴重度擴大。

膽囊切除對身體不致有大問題，黃宏昌說，肝臟製造膽汁後，正常會存在膽囊，如果沒有膽囊，肝臟分泌後就會直接協助消化，不會對身體、生活造成改變。

不過，黃宏昌說，切除膽囊後如果飲食油膩，肝臟來不及分泌膽汁吸收脂肪，腸子中若有太多油脂，可能讓腸子變成一條「滑水道」，容易瀉肚子，但一般這種情況只要改變飲食就可改善。1050915

(中央社)