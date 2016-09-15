高市清路樹 優先排空幹道路阻

強颱莫蘭蒂肆虐，高雄市有4000多株行道樹受損，工務局說今天會優先排除幹道路阻，環保局也將騰空焚化爐，加速垃圾處理。

目前高雄市尚有13萬戶停電，台電允諾搶修，預計入夜前恢復9成供。

市長陳菊一早坐鎮災害應變中心，指揮災後復原工作會議，要求台電和自來水公司加速搶修，盼儘速恢復水電供應。

工務局長趙建喬指出，待排除的行道樹和公園植栽約2700株，今天調度所有養護人員，還有400多名陸戰隊弟兄協助復原，將以排除交通幹道的路樹優先，再來處理次要道路和公園植栽。

環保局也動員2516人和410輛清運車協助垃圾清運，目前以排除道路洩水孔優先，還有清理廣告物和招牌。局長蔡孟裕說，將先騰空焚化爐加速處理清運的殘枝落葉和颱風造成的垃圾，希望在19日上班前，能恢復市容清潔。1050915

(中央社)