ELVA「睡覺都在身邊」 床照示愛小男友

蕭亞軒昨在網上曬出高爾夫球具，但粉絲都了她是間接示愛。（圖／取自ELVA IG）

ELVA近來又傳出新戀情。（圖／本報系資料照片）

天后蕭亞軒（ELVA）感情路上始終不孤單，日前還被拍到在曼谷與24歲小男友Michael十指緊扣，據悉他是高爾夫好手，沒想到ELVA昨晚連發張照片，雖然男友沒有入鏡，但她放上高爾夫球具，更標籤「睡覺都要在我身邊」，儘管指的是高爾夫球具，不過許多粉絲一看就懂。

ELVA的緋聞男友Michael被挖出是高爾夫球好手，甚至代表國家奪過銅牌，據悉，天后也因此開始接觸高爾夫球，她昨深夜更在Instagram上po出照片，ELVA在床上握著小白球，更貼出新球具照，表示這是自己第一組高爾夫球具，還甜蜜標籤寫下「睡覺都要在我身邊。」

儘管指的是球具，可不少粉絲第一眼看到照片後堪稱一秒懂就，還有人反問「某人送的嗎？」許多粉絲也希望ELVA能儘速找到屬於自己的幸福。

(中時電子報)