殺警案被告聲請出海夜釣解除管制 高院不准
涉及北市信義區夜店殺警案的被告李俊傑，因本案遭境管，但他日前卻以要與友人出海夜釣半天為由，委託律師聲請解除限制出海處分，高院認為，李因本案已被境管1年多，竟因海釣一事要聲請解除出海管制，況且台灣很多地方都可以釣魚，未必要出海才能釣魚，因此駁回其聲請。
李俊傑因涉及殺警案，一審判他徒刑1年，緩刑3年，並須提供60小時義務勞務。另他需賠償100萬給被害人家屬，但他每期僅能支付2000元，總計需41年8月才能賠完。檢方不滿，認為一審判決過輕，日前已向高院提起上訴。
李說，案發迄今他均到庭應訊，且全案證據均已調查完畢，並無滯留國外妨害程序審理之虞，他因與友人計畫出海釣魚，預計9月12日晚上8時許，搭乘「赤馬888號」觀光漁船自基隆深澳漁港出海釣魚，預計翌日早上5點返回，出海釣魚僅半日，且觀光漁船有固定航線並經海巡署管理，不會滯留海外妨害訴訟程序，請求高院裁准解除他限制出海處分。
但高院認為，一審審理期間，除對李限制住居外，另要求不得於晚上11點到早上6點離開住居所、不得出境出海、不得去夜店、夜總會等條件，若有違反，將予羈押，李自去年4月13日起即遭限制出境、出海之境管，迄今已過1年5月，僅因出海釣魚即要求解除限制出海，且釣魚一事可於台灣境內進行，聲請不具正當理由，因此裁定駁回。
喧騰一時的殺警案，緣於2014年9月13日凌晨2點多，富少曾威豪及女友劉芯彤在信義 區SPARK夜店消費，曾因酒醉與安管人員衝突後，2人打電話給蕭叡鴻抱怨；蕭為替2人出頭，就用「微信」通訊軟體，在「中山好青年」群組留言，糾集人馬要到夜店理論。
14日凌晨1點多，蕭等70多人集合後前往SPARK，薛貞國接獲路過同仁通報得知負責的警勤區有人聚集，前往查看，薛表明警察身分，責備曾等人吵鬧行為，在場人士不滿，除出手毆打薛，還高喊「殺死他、拖出去」，薛慘遭痛毆致死。
今年4月，台北地院依殺人等4罪，判曾威豪、劉芯彤等66名被告，各為2月至13年不等徒刑，其中還有李俊傑等12人獲緩刑，但北檢不服，認為法院量刑過輕，對66人全部提起上訴，目前全案在高院審理中。
(中時)
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