黃興國與一干人落馬 陸政壇入秋添寒氣

特派員看世界專欄20國集團（G20）杭州峰會後，剛平靜下來的中國大陸，接連蹦出中共天津市委代書記黃興國被查及45名遼寧籍全國人大代表當選無效的消息，讓中秋節前的北京政壇，添幾分寒氣。

黃興國因涉嫌「嚴重違紀」，被中共中央紀律檢查委員會調查的消息公布後，不少人的反應先是驚訝，後來又覺得不怎麼驚訝。和前幾個落馬的薄熙來、徐才厚、周永康等所謂陰謀家或大老虎相比，效應是小了些。

中共總書記習近平2012年11月在第18次全國代表大會上台後，大力推動肅貪反腐，大小官員落馬之聲不絕於耳。連曾任中共中央政治局常委的周永康和兩名軍委副主席徐才厚、郭伯雄都被拉下馬，讓大陸民眾和媒體在讚賞這一肅貪決心之餘，也對貪官落馬的消息，逐漸有些麻痺。

但黃興國被查的消息10日深夜經中共中紀委公布後，的確讓各界彷彿被「電了一下」。因為，天津是與省同級的直轄市，黃興國是市委代書記，雖然沒真除，但仍是個代行職權的地方省級書記。省級書記落馬，自然不能小看。

況且，黃興國被查，不但是中共18大後第1名在任內被拉下馬的省級書記，也是繼中共重慶市委前書記薄熙來後，第1名在任內被拉下馬的省級書記。所以，自然受到各界注目。

此外，歷史總會出現一些讓人莞爾的巧合。大陸改革開放後，北京陳希同、上海陳良宇、重慶薄熙來、天津黃興國4個直轄市的中共黨委書記，輪流有人在任內被拉下馬；更巧合的是，還依序發生在中共15、17、18、19大前1年左右。

省級書記落馬，加上中共19大2017年第4季就要登場，近來又是地方省級書記、省級首長頻繁更換的密集期，使黃興國的落馬，不免被披上了中共黨內權力角逐的色彩，傳言也隨之四起。

雖然黃興國一落馬，中共湖北省委書記、在湖北省長任內曾公然搶走記者錄音筆的李鴻忠，立刻遞補為中共天津市委書記。而天津市長及中共湖北省委書記、省長等職的遞補人選，各界正密切關注。

以上這些事，讓外界對黃興國被查感到有些驚訝。但又沒那麼驚訝的，其實就是外界一直議論的一個「代」字。

黃興國早在2007年12月便接任天津市代市長，翌月真除。2014年12月，時任中共天津市委書記孫春蘭調任中共中央統戰部長，他便出任代理書記。但外界不解的是，從接任到被查相隔長達1年9個月，黃興國卻一直未能真除書記，原因何在？

這1年9個月來，外界其實對黃興國有不少傳聞及揣測。但在中共強力反腐的新聞熱潮下，這些傳聞多半提及的是他的親屬，以至於被注意的程度相對沒那麼高。然而，傳聞始終沒有間斷。

此外，陳希同、陳良宇、薄熙來3人雖然鋃鐺入獄，但他們在各自市委書記任內的治績，至今仍獲得當地不少民眾肯定。相形之下，黃興國既不是黨內政治明星，治績也平平，加上天津大爆炸死傷慘重，時間地點都靠近2015年北京九三閱兵，仕途戛然而止，自不意外。

在大陸，如果省級書記受賄落馬是大新聞，那麼全國人民代表大會代表集體行賄落馬，就是前所未聞的大新聞。然而，這也在今年的中秋節前夕，就接在黃興國被查後發生了。

由遼寧省人大選出的全國人大代表中，有45人因拉票賄選，13日被宣布當選無效，成為中共建政以來，第1批因「賄賂選民」而被解職的全國人大代表。受賄的「選民」，則是賄選傳聞不斷的遼寧省人大代表。

當然，這些行賄和受賄的全國人大及省人大代表們，將和黨政官員們一道，面臨被調查、起訴、判刑的命運，也將成為習近平反腐肅貪的功勞簿上，一筆筆的功蹟。

從省級黨官落馬，到全國人大代表落馬，中秋節前的北京政壇不但不平靜，還像入秋的街頭一樣，平添了幾分寒氣。1050915

(中央社)