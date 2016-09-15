深圳公車起火 1名乘客死亡

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中國大陸深圳市1輛公車今晨起火，當地公安局交警支隊公布，有1名乘客死亡。

公布指出，今晨7時5分，深圳交警接報，龍華新區龍觀路與工業路交匯處有1輛公車起火燃燒。民警到場後，火警已被消防人員撲滅。

據公布，起火車輛為深圳西部公交公司612路車輛，除了1名乘客死亡外，無其他人員受傷。

交警正調查起火原因。1050915

(中央社)