莫蘭蒂颱風遠離 總統蔡英文感謝國軍付出

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總統蔡英文今（15）日上午10時許抵達中央災害應變中心聽取簡報。（葉書宏攝）

總統蔡英文今（15）日上午10時許抵達中央災害應變中心聽取簡報。（葉書宏攝）

蔡英文總統上午視察中央災害應變中心，關心莫蘭蒂颱風帶來的災情。（季志翔攝）

強颱莫蘭蒂已降至中颱逐漸遠離台灣，風災釀成1死51傷，總統蔡英文今（15）日上午10時許抵達中央災害應變中心聽取簡報。蔡總統特別感謝，國軍人員在颱風期間的付出，國軍在風雨中協助地方疏散撤離、復原、清理環境，帶給社會安定的力量。

蔡總統指出，中颱莫蘭蒂逐漸遠離，後續復原工作不能鬆懈，盡速讓民眾恢復正常生活，相關單位正搶修交通、供水、供電、通訊，工作人員在搶修之際應先注意自身安全，另一個颱風馬勒卡可能接連影響台灣，適逢中秋假期，感謝工作人員犧牲假期，祝全國民眾中秋快樂。

中央氣象局指出，預計今（15）日上午11時許，解除中颱莫蘭蒂的颱風警報；另一個颱風馬勒卡逐漸靠近台灣，最快將在今晚間11時30分發布海上颱風警報。

(中時)