調整營運太慢說 高鐵致歉：記取教訓會改進

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莫蘭蒂颱風逐漸遠離，今(15)日適逢中秋節，也是4天連假第一天，台灣高鐵宣布，今天全線維持正常營運，並將於各車站增派人力，引導旅客購票、乘車，全力做好秋節疏運。

關於高鐵昨於燕巢路段發生菜網入侵纏繞電車線事件，導致雙線一度暫停運轉。高鐵重申，原僅東線受影響，但因強風又影響西正線，導致雙線中斷；首當其衝受影響的633次列車檢查後也發現集電弓嚴重受創，因此決定調整營運模式。

高鐵強調，旅客因行程受影響的急切心情，台灣高鐵全體同仁感同身受，對於昨日旅客於車站或列車上未能即時獲得資訊，高鐵表達誠摯歉意，將深切記取教訓、確實檢討改進。

高鐵公司表示，判斷受影響車次並安排營運變更、運轉調度，均須花費必要時間，方能準確研判並機動調整。高鐵對於維修同仁不畏風雨、冒險搶修，以及全體第一線員工颱風期間堅守崗位的敬業精神，仍願表達最高的謝忱與肯定。

為避免再有類案發生，高鐵也說，每年均會同鐵路警察定期拜訪沿線居民，提醒農民確實固定各型空飄物，避免影響高鐵營運安全，造成廣大旅客行程受阻，並呼籲颱風豪雨季節，沿線民眾務必對所屬農作物、建築物覆蓋物善盡管理責任，避免因未確實固定之疏失，危及公共安全。

(中時)