調整營運太慢說 高鐵致歉：記取教訓會改進
莫蘭蒂颱風逐漸遠離，今(15)日適逢中秋節，也是4天連假第一天，台灣高鐵宣布，今天全線維持正常營運，並將於各車站增派人力，引導旅客購票、乘車，全力做好秋節疏運。
關於高鐵昨於燕巢路段發生菜網入侵纏繞電車線事件，導致雙線一度暫停運轉。高鐵重申，原僅東線受影響，但因強風又影響西正線，導致雙線中斷；首當其衝受影響的633次列車檢查後也發現集電弓嚴重受創，因此決定調整營運模式。
高鐵強調，旅客因行程受影響的急切心情，台灣高鐵全體同仁感同身受，對於昨日旅客於車站或列車上未能即時獲得資訊，高鐵表達誠摯歉意，將深切記取教訓、確實檢討改進。
高鐵公司表示，判斷受影響車次並安排營運變更、運轉調度，均須花費必要時間，方能準確研判並機動調整。高鐵對於維修同仁不畏風雨、冒險搶修，以及全體第一線員工颱風期間堅守崗位的敬業精神，仍願表達最高的謝忱與肯定。
為避免再有類案發生，高鐵也說，每年均會同鐵路警察定期拜訪沿線居民，提醒農民確實固定各型空飄物，避免影響高鐵營運安全，造成廣大旅客行程受阻，並呼籲颱風豪雨季節，沿線民眾務必對所屬農作物、建築物覆蓋物善盡管理責任，避免因未確實固定之疏失，危及公共安全。
(中時)
發表意見(0)
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。