簡單9步驟果雕DIY 柚子變身可愛小兔

台灣蔬果雕刻第一把交椅，台北喜來登波波師傅銘波。（王英豪攝）

簡單九步驟雕兔子之1.準備至少一把水果刀、一支剪刀、一根牙籤、一顆柚子與一顆龍眼核。（王英豪攝）

簡單九步驟雕兔子之2.直接選一側將柚子皮切下一整片。（王英豪攝）

網路上正流傳用柚子果雕的可愛老虎與小小兵，並寫上中秋快樂！事實上，這些柚子果雕，都出自台北喜來登波波師傅。波波師傅黃銘波從事蔬果雕刻約35年，目前擔任台北喜來登大飯店「食材造形藝術中心」主廚，是台灣蔬果雕刻第一把交椅，出過6本專業蔬果雕刻書籍，許多網路上流行的「柚子龍貓」、「柚子加菲貓」等蔬果雕刻大多都出自波波師傅。

看波波師傅雕柚子，讓人一則以喜、一則以驚，驚的是，他下刀速度比小李飛刀他爹還要快，一邊說「就這樣割下來，這樣把皮對切、修邊緣、把果肉切薄、塞進去」，講完同時，刀光劍影般的動作也已完成，快速又銳利得害人心裡波波跳。喜的是，原本平凡無其的柚子，加起來不超過100秒就瞬間在眼前變身可愛小兔兔，美容技術之巧妙，連最高明的韓國美容醫師也要甘拜下風。

中秋佳節，雕一隻小兔兔來騙小孩吧，為家族團圓增添更多歡樂。

■柚子果雕四技巧

1.蔬果雕刻的食材關鍵在於「形、色、質」。基本上，只要是圓的東西就能吸引小朋友、就會可愛，因此多數卡通人物都畫得圓圓，絕對都是二頭身頭大大。柚子正好符合這個形，是最好的創作材料，且柚子果皮綠果肉白、顏色對比強烈，外皮又如皮革般不易斷裂，「形、色、質」三者兼具，可說是最適合果雕的蔬果。雕刻時，盡量選擇還未「辭水」的鮮綠色柚子，雕出來會比較「鮮美」。

2.果雕動刀，一定要注意安全。切割過程怕劃過頭，就盡量以鋸代切，放慢動作。總之，安全最重要。

3.要把柚子雕得可愛，關鍵是強調主要特徵、省略次要特徵，例如豬的鼻、虎的鬚、蛇的舌與尾，抓到主要特徵就會可愛，並記住形體要圓、要二頭身。

4.雕好之後展示前，盡量以保鮮膜包住以維持水份與翠綠，並不時噴點水，可讓果雕保存更久。

簡單九步驟雕兔子之1.準備至少一把水果刀、一支剪刀、一根牙籤、一顆柚子與一顆龍眼核。

簡單九步驟雕兔子之2.直接選一側將柚子皮切下一整片。

簡單九步驟雕兔子之3.將此片對切並稍微塑型修整。

簡單九步驟雕兔子之4.把柚子在離蒂頭1/3處挖出兩個三角形小洞。

簡單九步驟雕兔子之5.將上述切下的柚子皮凹折後塞進上述的三角形小洞中做成耳朵。

簡單九步驟雕兔子之6.將龍眼核對切，並插上牙籤。

簡單九步驟雕兔子之7.將牙籤與龍眼核插進柚子中。

簡單九步驟雕兔子之8.太閒的話還可以幫它做個尾巴。

簡單九步驟雕兔子之9.噹噹！不用兩分鐘，柚子小兔兔完工。

(中時)

簡單九步驟雕兔子之3.將此片對切並稍微塑型修整。（王英豪攝）

簡單九步驟雕兔子之4.把柚子在離蒂頭1／3處挖出兩個三角形小洞。（王英豪攝）

簡單九步驟雕兔子之5.將上述切下的柚子皮凹折後塞進上述的三角形小洞中做成耳朵。（王英豪攝）

簡單九步驟雕兔子之6.將龍眼核對切，並插上牙籤。（王英豪攝）

簡單九步驟雕兔子之7.將牙籤與龍眼核插進柚子中。（王英豪攝）

簡單九步驟雕兔子之8.太閒的話還可以幫它做個尾巴。（王英豪攝）

簡單九步驟雕兔子之9.噹噹！不用兩分鐘，柚子小兔兔完工。（王英豪攝）