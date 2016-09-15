「FBI帥哥」裸屁預告必走光直播 網友：別傷害我眼睛

「FBI帥哥」鄧佳華成立直播個人秀，揚言後天將全裸入鏡，讓網友崩潰不已。(取材自facebook)

「FBI帥哥」鄧佳華，「堅持做自己」的獨特風格引發正反兩面評價，然不可否認的，他的知名度因此提升，堪稱台灣「網紅」，加上最近他受邀參與法拉利姐的新歌〈BOBOBO〉MV拍攝，衝擊的畫面加上事後的風波，更讓他人氣扶搖直上，已敲定9月起將在直播平台「 KEPCHAT」創辦個人秀，沒想到剛開始沒多久就玩很大，竟預告將做「全裸直播」，嚇壞網友。

「FBI帥哥」鄧佳華自從法拉利姐MV中「突破自我」穿上泳裝後，迷上了露出play，近來不盡頻頻曝光自己的「大尺度寫真系列」，如今更進一步要粉絲看見「活生生」的他，烙話後天(9/17)晚上8點要直播「大尺度寫真現場」。

鄧佳華隨文po出一張穿著濡濕半透明白襯衫、站在滿水大浴缸中的「裸屁照」，熱烈宣傳道：「保證絕對沒有防護措施，全裸入鏡一定走光」，消息一出讓廣大網友驚呆了，忍不住表示「請別傷害我的眼睛」、「七月不是過了嗎？」，更有人懷疑鄧佳華這麼一播，難道不會觸犯「公然猥褻罪」，也有不少人邊覺得此情此景光想像就太over，邊順手標記朋友來「雅俗共賞」，讓「鄧佳華大尺度直播秀」成功成為熱議焦點。

(中時電子報)