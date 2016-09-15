毒蟲遭逮毛小孩被丟包 警盼認養

基隆市陳姓男子，日前開車載著貴賓狗，被警方攔下搜到毒品，陳男交保後卻雙手一攤「不想養狗了」，警方表示，若民眾有意認養，可洽第三警分局八堵分駐所。（民眾提供）中央社記者王朝鈺傳真 105年9月15日

基隆市陳姓男子，日前開車載著貴賓狗，被警方攔下搜到毒品，陳男交保後卻雙手一攤「不想養狗了」，警方表示，若民眾有意認養，可洽第三警分局八堵分駐所。

有多項毒品前科的45歲陳男，12日深夜開著計程車停放在過港路旁，員警巡邏時發現陳男形跡可疑上前盤查，在陳男的口袋內發現2包毒品非他命，合計7公克。

警方隨後發現車內不僅堆滿雜物，還有1隻貴賓狗。陳男供稱，因2天前才剛出獄，同居的女友除把他的所有家當堆在屋外，還把兩人飼養的紅貴賓狗綁在門口，他只好向朋友借計程車另尋落腳處，才剛買完毒品想解癮時，沒想到就被警方查獲。

陳男移送期間，貴賓狗由八堵分駐所副所長王仁儀飼養，除花錢購買狗食，還帶貴賓狗到處散步，但陳男交保後卻向警方表示無意飼養，請警方代為尋找飼主。王仁儀說，由於警方勤務繁忙，擔心無暇長期照顧毛小孩，呼籲民眾若有意認養，可向八堵分駐所洽詢。1050915

(中央社)