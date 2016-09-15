蔡阿嘎體驗桃機 網友杜拜機票免費拿
為讓更多旅客感受機場服務品質，桃園國際機場股份有限公司今年邀搞笑藝人蔡阿嘎透過影片宣傳介紹各項優質設施；網友10月底前還有機會拿到杜拜來回經濟艙機票等好禮。
桃園機場公司今天表示，桃園機場服務設施闖關網路活動開始上線，為讓民眾更熟悉機場方便又親切的服務設施，即日起到10月31日止，舉辦「跟著蔡阿嘎去機場」網路闖關活動。
蔡阿嘎以一貫誇張、搞笑風格，帶領旅客到機場走透透，拍攝多項特色便利服務設施趣味影片；影片延伸出互動問答題目，闖關成功即可獲豐富獎項。
蔡阿嘎體驗機場內多項設施，包括自拍互動電視牆、各式主題候機室、手機充電區、祈禱室、樂活舒壓按摩區、淋浴間、愛心服務車與好睡休憩區後，直呼「候機一點都不無聊；桃園機場真是便利、好玩又好吃。」
桃園機場公司表示，網友在觀賞精彩影片，只要正確回答蔡阿嘎提出的問題，成功闖關或分享活動到社群網站，有機會獲「嘎哩出國獎：杜拜來回經濟艙機票」、「機場探索獎：迷你登機箱」、「阿嘎分享獎：桃園機場獨家音樂盒、旅行頸枕」等多項好禮。
活動即日起到10月31日止，得獎名單將於11月31日前於活動網站上公布，歡迎一起體驗機場貼心服務。活動網址：http://tac2016event.dididada.com.tw/。1050915
(中央社)
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