國軍4千人力 協助莫蘭蒂災後清理
莫蘭蒂颱風肆虐，造成東部及南部災情，國軍今天預計派遣兵力4415人，分別對屏東恆春、車城、高雄那瑪夏、杉林、台南七股、花蓮萬隆、金門等災情嚴重地區，執行道路清理等。
國防部今天表示，「莫蘭蒂」颱風來襲，造成東部及南部災情，目前國軍待命投入救災兵力，合計2萬3552人，裝備計39類4133部，包含航空器15架、艦艇115艘、甲車320部、輪車2382部、工程機具1301部，可有效支援救災任務。
國防部指出，今日預計派遣兵力4415人，分別對屏東恆春、車城、滿州、高雄那瑪夏、杉林、台南七股、安平、玉井及花蓮萬隆、豐濱、玉里卓溪及金門等災情嚴重地區，執行道路清理、路樹移除及鄉民返鄉等工作。
國防部表示，將持續關注「莫蘭蒂」及「馬勒卡」等颱風後續發展，全力協助地方政府執行災後復原工作，盡早恢復市容，讓民眾回歸正常生活。1050915
(中央社)
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