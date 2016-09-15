沒錢租車 越男騎車載姐姐遺體回家

越南1名男子因為沒有錢租車，只好用床墊包裹在醫院病逝的姐姐遺體，再以繩子綁在摩托車後座，然後載回家善後。這項信息傳出後，引起民眾關注。

越南媒體今天報導，社群網站日前流傳1名男子騎車載著遺體的照片，警方隨後介入調查，指出這張照片是由網友在路上拍到的，再上傳網路。警方證實這不是命案，而是1名死於結核病的女性被家人用摩托車從醫院載回家善後。

報導引述警方指出，這起事件發生地點在山羅省（Son La）。1名女性在當地結核病醫院接受治療，因病情過重不幸於日前過世。

由於住家距離醫院約70公里，租車費用高，約700萬越盾（約合新台幣1萬元）。死者家屬因沒錢租車，只好用床墊包裹死者遺體，綁在摩托車後座，然後由死者弟弟載回家善後。

新聞一出，引起網友關注。許多網友留言，對死者表達哀悼，並抱怨醫院沒有考量死者的困境，提供善後必要協助。1050915

(中央社)