阿里山森林遊樂區 下午1時開園

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嘉義已脫離莫蘭蒂颱風暴風圈範圍，因颱風而關閉的阿里山森林遊樂區、鰲鼓濕地森林園區預計今天下午1時開園。

林務局嘉義林區管理處表示，根據中央氣象局最新的颱風警報單，嘉義地區已脫離莫蘭蒂颱風暴風圈警戒範圍，氣象局也預計在上午11時30分解除海上陸上颱風警報。

林管處上午進行阿里山森林遊樂區、鰲鼓濕地森林園區巡察及整備後，預計下午1時開園。不過，阿里山森林鐵路本線（嘉義─奮起湖）今天仍停駛。

至於阿里山森林鐵路支線（祝山線、沼平線、神木線）上午進行試運轉後，預計將配合阿里山森林遊樂區開園恢復行駛。

嘉義林管處提醒遊客，由於颱風外圍環流持續影響，加上馬勒卡颱風接續而來，近日天氣狀況仍不穩定，山區土石含水量高，易有落石及坍方發生，呼籲遊客暫時勿前往山區及海邊，以維護自身安全。1050915

(中央社)