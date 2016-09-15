養護之家電梯冒煙 長者疏散無傷亡

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高雄市左營區一家養護之家今天發生電梯疑起火冒煙意外，工作人員疏散50多名長者，警消據報趕往處理，以滅火器撲滅火花，並利用抽風機排除濃煙，沒有人員傷亡。

高雄市消防局初步調查，這家養護之家的二樓電梯清晨不明原因起火冒煙，工作人員通報消防局，並先疏散院內住民。

警消趕往現場，由工作人員協助前往起火地點的電梯間，以滅火器撲滅火花，並利用抽風機抽取濃煙，進一步調查起火原因。1050915

(中央社)