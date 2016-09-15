不一樣中秋 重溫海角七號茂伯送信

最近墾丁國家公園與轄內永靖社區合作，尋找一些鮮為人知的私房密秘景點，帶大家重溫電影「海角七號」中茂伯送信路線。中央社記者郭芷瑄攝 105年9月15日

最近墾丁國家公園與轄內永靖社區合作，尋找一些鮮為人知的私房密秘景點，帶大家重溫電影「海角七號」中茂伯送信路線。中央社記者郭芷瑄攝 105年9月15日

「不一樣中秋」7最近墾丁國家公園與轄內永靖社區合作，尋找一些鮮為人知的私房密秘景點，帶大家重溫電影「海角七號」中茂伯送信路線，17日中秋連假將舉辦活動，讓大家過個不一樣的中秋節。

墾管處推動社區生態旅遊，滿州鄉永靖社區今年8月初才正式對外營運，主推「茂伯送信遊程」，這條路線透過曾風靡一段時間的「海角七號」故事，結合在地豐富的自然人文，由在地人帶領遊客穿越時間隧道，進入另一個時空。

配合「茂伯送信」的主題，永靖社區的解說員都穿著郵差的綠色制服，帶領遊客細細品味精緻、又有浪漫故事的旅遊。

送信遊程約3公里的路程，社區解說員變身為郵差帶路，約需耗時2.5至3個小時，由「海角七號」裡的永南路42號走到43號，才差1個門牌號碼，就要走3公里，沿路可看到大大小小的坑洞，在雨季期間積滿了水成了水牛的澡堂。

沿途社區解說員介紹與在地居民習習相關的民俗植物，如黃荊、過山香、毛柿、恆春月桃、台灣海棗、艾納香等，也可看見小雲雀、大卷尾、大冠鷲等動物，還有「奇幻小菇」，據說吃了會讓人產生神聖而平靜的感覺，並且能看到如萬花筒般多彩的繽紛景象。

另一個活動亮點「看見紅色星光」，帶遊客看看墾丁的中秋夜晚，在沒有光害的墾丁夜空，細數天上的每一顆星，體會都市難以望見的「眾星拱月」。

這個活動還有24日第2梯次，活動行程當天下午2時30分永靖社區活動中心（羅峰寺）報到，3時至6時展開茂伯海角送信行程，晚上6時至7時30分社區風味晚餐，晚上7時30分至9時尋找紅色星光。報名到活動前1天，額滿為止，請上墾管處官網「墾丁私房景點 社區達人帶您慢遊」報名。1050915

(中央社)