北韓核試 中日外長同意加強制裁
針對北韓日前進行第5次核子試驗，中國大陸外交部長王毅昨天與日本外務大臣岸田文雄舉行電話會談，雙方同意合作推動聯合國安全理事會通過新的制裁決議。
據大陸外交部新聞稿，王毅14日應約與岸田文雄通電話，重申北京反對北韓核試的明確立場，表示中國大陸願與聯合國安理會成員一道，就朝鮮半島局勢出現的新變化作出「必要反應」。
但他說，在各方聚焦聯合國安理會的情況下，中國大陸反對採取「無助解決問題的單邊制裁」，並說任何情況下都不應放棄促談努力，當前局勢使重啟對話更具緊迫性和必要性。
日本共同社報導，這是北韓9日進行第5次核試後中日外長首次對話，雙方一致同意為聯合國安理會通過新的制裁決議攜手合作。
岸田說，他在會談中強烈譴責北韓核試，指此舉對日本安全構成直接且重大威脅，明顯危害區域和平。他呼籲中國大陸作為聯合國安理會常任理事國，應該「負責任地發揮建設性作用」。
據報導，王毅說，大陸將合作推動通過新的制裁決議。岸田對此表示，雙方確認攜手合作具重要意義。1050915
(中央社)
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