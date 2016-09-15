大馬茲卡疫情擴大 確診病例增至6宗

馬來西亞衛生部長蘇巴馬廉（Subra Maniam）表示，截至本月13日，大馬的茲卡確診病例已增至6宗，衛生部將持續關注疫情，以防繼續擴散。

他發表聲明表示，最新的2宗病例是一對姐妹，39歲的姐姐住在吉隆坡，35歲的妹妹則住在砂勞越美里，其中後者已懷孕2個月。

據悉，35歲的妹妹曾於7月24至29日到訪過新加坡，並在9月6日出現高燒不退、感冒及喉嚨痛的症狀，前往醫院看診後，才發現感染茲卡病毒。至於姐姐則是因為曾於8月26日飛往美里探望妹妹，相信是當時受到後者傳染。

聲明說，衛生部將在6名確診病例的居住地區，加強展開病媒控制活動。1050915

(中央社)