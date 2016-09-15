中俄演習美低調回應 外媒：耐人尋味

中俄南海聯合軍演12日開始，圖為俄海軍太平洋艦隊「特里布茨海軍上將」號反潛艦駛入湛江軍港。（圖／新華社）

對於中俄在南海的軍事演習，美國國務院表示，他們不會將此視為美國亞太再平衡戰略的一個威脅。

國務院發言人說：「我們會把這次中俄的演習看做威脅嗎？不會的。因為各國都會進行軍演，或一起舉行聯合軍演，只要這些軍演活動是按照國際法來走，不會威脅或挑釁其他國家，那麼就沒有理由阻止他們的軍演。」他還表示，美國將會持續致力於亞太再平衡戰略。這個戰略不只是在於軍事，它還關乎經濟目標和美國可持續發展的外交與政治計畫。

雖然如此，但早在七月的時候，美國媒體就紛紛對中俄的聯合軍演流露出猜忌。法新社在7月28日表示，中俄聯合軍演的背後是不斷緊張的外交局勢，因為美國軍艦常在這地方出沒。華盛頓認為北京已經威脅到這地區的航海自由，所以才派出軍艦，而中俄的軍演完整地展示出中、俄、美之間的緊張關係。

《華盛頓郵報》也在7月時聲稱，中俄軍演是為了增加兩國的互信。但問題是，在歐巴馬卸任前，中俄還將對美國造成多少威脅。這個世界不能接受南海被封鎖，南海航道太重要了，中俄對此心知肚明，只是他們覺得他們強大到可以隨心所欲。在帶有強大的猜忌與懷疑的態度下，外國媒體對於國務院的回應，多半是採半信半疑的

據了解，中俄此次聯合軍演的項目包括聯合防空、聯合反潛、聯合海空尋殲、聯合立體奪控島礁等。

(中時電子報)