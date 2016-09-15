莫蘭蒂颱風重創金門 北市將支援救災
莫蘭蒂颱風重創台灣南部和金門地區，北市府上午接獲中央災害應變中心通知，要求前往金門支援救災，市長柯文哲責成相關局處動員，預計下午將派出50部鏈鋸、7名人力到當地救災。
北市災害防救辦公室表示，莫蘭蒂颱風造成金門地區大量路樹傾倒，金門縣政府透過中央災害應變中心請求北市府支援鏈鋸及人員協助救災，北市府立即啟動「緊急災防支援小組」，預計動員工務局、環保局共50部鏈鋸、人力7名，下午在市府集結後，3點將到松山機場搭機前往金門支援救災。
根據中央氣象局紀錄，莫蘭蒂的中心在15日凌晨2時登陸金門，是有史以來第1個中心登陸金門的中颱，金門氣象站測得的最大風速為每秒61.7公尺、超過17級，創下2004年1月設站以來新紀錄。
(中時)
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