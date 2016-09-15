MLB》金鶯2連勝登外卡王座 目標美東龍頭

金鶯2連勝紅襪，順利登上美聯外卡龍頭寶座。（美聯社）

小將高斯曼主投8局無失分，關鍵一役表現出色。（美聯社）

近況熱到不行的巴爾的摩金鶯，15日與波士頓紅襪展開系列賽第2場交手，靠著主炮川波本季第42轟，加上先發投手高斯曼主投8局1分未失，1比0險勝紅襪，豪取2連勝，正式獨居美聯外卡第1，甚至有機會擠下僅領先1場的紅襪，在美聯東區登基。

金鶯昨役勝出，斬獲6分全來自全壘打，此役又是全壘打扮演致勝關鍵，2局上首棒登場的川波，面對紅襪本季芬威球場「13連勝」的波塞洛投出第1球，直接一棒把球扛上綠色怪物，就靠著這1分，轟破波塞洛主場不敗金身，也讓金鶯順利帶走比賽勝利。

紅襪波塞洛本季主場不敗金身遭破。（美聯社）

這場比賽雙方投手表現精采，波塞洛、高斯曼皆力拚到8局，且分別都投出6K，只是波塞洛多挨了1發陽春彈，種下敗因。而外卡龍頭勁敵多倫多藍鳥，今又再敗給坦帕灣光芒，使得取得2連勝的金鶯，正式躍居美聯外卡龍頭，且與紅襪更拉近到僅有1場勝差，有望挑戰美東龍頭。

金鶯強打川波敲出本季第42號全壘打，成球隊致勝關鍵。（美聯社）

另外，底特律老虎則以3分之差擊敗明尼蘇達雙城，與保有外卡資格的藍鳥差距縮小到1場，以後者低迷的近況，雙方明天很可能互換位置，至於昨終止連敗的紐約洋基，守護神貝騰塞斯9局上失守，以0比2敗給道奇，落後領先群達2場勝差。

(中時電子報)