價格高得驚人？鄭爽開的炸雞店被砸
大陸女星鄭爽因主演陸版《流星花園》走紅，近日更因《微微一笑很傾城》人氣看漲，不過有網友在微博爆料她在橫店開的炸雞店被砸，原因竟是因為店面不在風景區，炸雞價格卻貴的驚人，在網路掀起熱議。
鄭爽在橫店開了一家名叫「小蛋殼」的炸雞店，店長是她的表姐，不少明星到那拍戲時，都很喜歡光顧，不過14日有網友在微博爆料，因為客人嫌炸雞價格太高，因此砸店，鄭爽爸爸本來想報警，但被鄭爽阻止，並表示他們只是孩子而已，似乎不希望事情再鬧大。
而據網友po出的價目表來看，2隻雞腿人民幣18元(約台幣85元)、半隻雞人民幣30元(約台幣142元)，不少人都認為這個價格合理，認為可能是討厭鄭爽的人故意去砸店，不過目前鄭爽方面還為對此做出回應，無法判斷爆料真偽。
(中時電子報)
關鍵字：鄭爽、
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