中秋連假遇颱風 朱立倫慰問警、消

朱立倫慰問在中秋節連假仍要上班值勤的警、消同仁。（王揚傑攝）

朱立倫慰問在中秋節連假仍要上班值勤的警、消同仁。（王揚傑攝）

中秋節連假第1天，強颱莫蘭蒂前腳才剛走，中颱馬勒卡又逼近。新北市長朱立倫今（15）日上午在警察局長胡木源及消防局長黃德清陪同下，先後前往板橋警分局板橋交通分隊、後埔派出所及海山分局海山交通分隊，以及消防局第1大隊新板分隊和板橋分隊，慰問堅守崗位的警察及消防同仁。

朱並致贈秋節應景柚子及月餅，感謝警、消同仁全年無休為治安打拚、替新北市民守護家園，讓市民能無後顧之憂的在颱風天返鄉團圓。朱立倫也特別提醒警、消同仁在颱風來襲時，首要先注意本身執勤安全，並確實檢視駐地防颱整備。

朱立倫說，今年中秋節4天連假，但所有的警、消同仁都是在線上保護民眾的安全，維護交通、為民服務，尤其消防同仁最近還要特別注意颱風，大家的辛勞，他代表市民向警、消同仁表達肯定和感謝。

(中時)