中秋連假首日 西部國道亮紅燈
中秋連假第1天，西部國道部分路段今天上午10時後出現壅塞，國1圓山到五堵、湖口到頭份、彰化系統到員林都亮紅燈，國5相對順暢。
中秋連假第1天，告別颱風莫蘭蒂，不少人趕在一早返鄉，台鐵、高鐵都恢復正常營運疏運旅客，國道一早開始也出現返鄉車潮。
根據交通部台灣區國道高速公路局即時路況系統，目前壅塞路段及中西部國道，國1圓山到5堵、湖口到頭份、彰化系統到員林、國3大溪到關西、龍井到彰化系統都亮紅燈，時速不到40公里。
至於每逢假日必塞車的國5，上午倒是十分順暢，南港系統到頭城路段可維持在時速60公里到79公里。
高公局說，今天是車流量最大的時候，約260萬到290萬輛次，之後3天車流量逐日遞減，第2天預估約250萬到280萬輛次、第3天245萬到275萬輛次，假期最後一天235萬到265萬輛次。1050915
(中央社)
發表意見(0)
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。