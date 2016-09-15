中秋連假首日 西部國道亮紅燈

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中秋連假第1天，西部國道部分路段今天上午10時後出現壅塞，國1圓山到五堵、湖口到頭份、彰化系統到員林都亮紅燈，國5相對順暢。

中秋連假第1天，告別颱風莫蘭蒂，不少人趕在一早返鄉，台鐵、高鐵都恢復正常營運疏運旅客，國道一早開始也出現返鄉車潮。

根據交通部台灣區國道高速公路局即時路況系統，目前壅塞路段及中西部國道，國1圓山到5堵、湖口到頭份、彰化系統到員林、國3大溪到關西、龍井到彰化系統都亮紅燈，時速不到40公里。

至於每逢假日必塞車的國5，上午倒是十分順暢，南港系統到頭城路段可維持在時速60公里到79公里。

高公局說，今天是車流量最大的時候，約260萬到290萬輛次，之後3天車流量逐日遞減，第2天預估約250萬到280萬輛次、第3天245萬到275萬輛次，假期最後一天235萬到265萬輛次。1050915

(中央社)