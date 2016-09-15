林書豪臉書直播 中文向台灣球迷問好

我要評比

美國職籃籃網隊球員林書豪，今天在臉書粉絲團直播，林書豪看到台灣球迷留言，還用中文向球迷說，「早安，（台灣）現在是早上8點15分，感謝你們都起床。」

台灣遭到颱風襲擊，林書豪先在臉書粉絲團表示，「連著幾個颱風，請大家注意安全，我會為你們禱告，也為辛苦搶修、救災的人禱告。」接下來展開粉絲感恩夜，開直播和球迷互動。

另外，籃網官網今天報導推出「Remix」版的球衣，林書豪、馬科勞（Chris McCullough）、雷維特（Caris LeVert）3名球員一起參加球衣發表會，也希望新球衣能為球隊帶來好運。1050915

(中央社)