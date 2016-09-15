紅葉村山坡走山 143人全撤離

紅葉村上方的山坡崩塌，部落情況堪慮。(黃力勉攝)

紅葉村土石泥流衝進部落，部落道路變成河道。(黃力勉攝)

紅葉村上方山坡崩塌，土石流不斷往下滑落。(黃力勉攝)

延平鄉紅葉村上方的山坡，今天清晨開始走山，隨著雨勢越來越大，山坡崩塌情況越來越嚴重，清晨5時許紅葉全部村民撤離，上午10時對外交通已經全部中斷，村民安置在桃源國小，只能祈求雨勢趕快停。

住在紅葉村的延平鄉公所秘書胡武仁表示，山上的土石清晨開始崩塌，大量土石沿著野溪往下滑落，並往兩旁蔓延，形成嚴重的土石流，紅葉村1、2鄰都有土石流沖進住家，情況相當嚴重，隨著雨勢不斷，崩塌面積可能會繼續擴大，部落情況堪慮。

土石流不斷發出轟隆隆巨響，土石挾帶石塊、樹幹，往山坡下滑動，現場怵目驚心。

紅葉國小主計主任謝詳冠一早趁著雨停2小時，回到部落的宿舍拿東西，不料原本已經穩定的土石又開始往下滑落，隨即開始衝進部落，他要開車逃生已經來不及，趕緊徒步攔車下山，車輛則被埋在土石中。

紅葉村民共有143人，今天都會在桃源國小暫時過夜，待紅葉村土石穩定後，才會再回部落。

(中時)