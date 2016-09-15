颱風打亂飛外島航班 返鄉旅客滯留松機等候補

在中央氣象局解除強颱莫蘭蒂的颱風警報之後，台北松山機場的航班15日上午飛往外島航班，除了飛往馬公航班11點之後慢慢正常起降之外，飛往金門馬祖的航班仍然取消，許多等待歸鄉過中秋節的旅客，只能在機場繼續漫長的等待後補機位或者航班復飛。 (鄭任南攝)

在中央氣象局解除強颱莫蘭蒂的颱風警報之後，台北松山機場的航班15日上午飛往外島航班，除了飛往馬公航班11點之後慢慢正常起降之外，飛往金門馬祖的航班仍然取消，許多等待歸鄉過中秋節的旅客，只能在機場繼續漫長的等待後補機位或者航班復飛。 (鄭任南攝)

在中央氣象局解除強颱莫蘭蒂的颱風警報之後，台北松山機場的航班15日上午飛往外島航班，飛往馬公航班11點之後慢慢正常起降，許多前一天航班遭取消的旅客等待後補機位，返鄉過中秋節。 (鄭任南攝)

在中央氣象局解除強颱莫蘭蒂的颱風警報之後，台北松山機場的航班15日上午飛往外島航班，除了飛往馬公航班11點之後慢慢正常起降之外，飛往金門馬祖的航班仍然取消，許多等待歸鄉過中秋節的旅客，只能在機場繼續漫長的等待後補機位或者航班復飛。 (鄭任南攝)

在中央氣象局解除莫蘭蒂的颱風警報之後，台北松山機場的航班15日上午飛往外島航班，除了飛往馬公航班11點之後慢慢正常起降之外，飛往金門馬祖的航班仍然取消，許多等待歸鄉過中秋節的旅客，只能在機場繼續漫長的等待後補機位或者航班復飛。

(中時)