馬勒卡逼近 北市加強清疏溝渠

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台北市環保局今天說，據中央氣象局預報，颱風馬勒卡來勢洶洶，預計中秋連假期間對北台灣造成影響，清潔隊加強執行各易積水地區溝渠巡檢及清疏。

環保局指出，依據中央氣象局預報資料顯示，馬勒卡預計中秋連假期間對北台灣造成影響，且適逢中秋大潮，為因應颱風豪雨及大潮情形，持續嚴陣以待，並加強各項防颱整備作業。

環保局說，各清潔隊從10日至14日加強執行各易積水地區溝渠巡檢及清疏，共動員2111人次、724車次，巡檢1624處，期盼有效降低積淹水情形，達到減災成效。

環保局表示，如民眾發現水溝蓋上有雜物堵塞或積水不退時，可協助清除或通知環保局派員處理；此外，也會透過里長廣播公布夜間垃圾收運消息，民眾也可撥打環保局各區清潔隊電話或1999進行詢問。1050915

(中央社)