私藏宫廟賞月景點公開 中秋眾神保庇

中秋連假新北市民政局推薦民眾可到烘爐地祈福，還可遠眺大台北迷人夜色。（民政局提供）

莫蘭蒂颱風遠颺，新北市民政局推薦民眾前往瑞芳福山宮，欣賞九份山海明月美景。（民政局提供）

莫蘭蒂海陸警報解除，農曆8月15日中秋節正好是道教福德正神的「得道日」，新北市今天各地的土地公廟都有熱鬧的慶典活動，除布袋戲、歌仔戲、陣頭遶境表演，還有不少民眾特別選擇視野景觀佳的福德宮，結合祈福、中秋賞月活動全家出動郊遊。

新北市民政局長江俊霆表示，中秋節為民間三大重要節慶之一，今年中秋節正逢連續假日，不妨利用連假闔家上香祈福、摸元寶、賞月景，帶回滿滿的財氣與幸福回憶，可前往著名的中和烘爐地南山福德宮，或者許多海濱、山上的土地公廟也都是賞月參拜的好去處。

●烘爐地南山福德宮遠眺大台北中秋月色

南山福德宮海拔約302公尺，為聞名全台求財祈福兼賞景的土地公廟，矗立在山腰上一尊高達109尺的土地公像是最特別的「地標」，宛若看顧著大台北的信眾，而廟內手持金元寶的2公尺高土地公也成為民眾摸寶求財對象。因烘爐地地形居高臨下前方無遮蔽物，中秋節前後到廟宇上香祈福，還可遠眺大台北最迷人的夜景月色，形成一幅極美的畫面。

●樹林南寮福德宮青龍嶺上與101大樓相望

位於樹林區大同山半山腰的南寮福德宮，有一處別無僅有的「冷泉」，是當年地主依土地公指示開採而得，品質媲美蘇澳冷泉，為樹林區稀有的珍貴天然資源，相傳浸泡冷泉能促進血液循環，更有滋潤肌膚之功。

在南寮福德宮，可遠眺樹林市區，往上行約5分鐘車程可抵達大同山青龍嶺，山上有一處觀景台，可從大台北盆地西面欣賞城市280度大寬幅景觀，連101大樓也清晰可見，正是中秋節賞景、賞月的最佳去處。

●瑞芳福山宮一覽九份山海明月美景

九份的福山宮，座北朝南面向大海、擁有廟中廟格局，向來為當地民眾和遊客賞景的最棒地點之一，而廟中廟樣貌源自早年九份金礦發達，許多人向土地公祈求挖金發財，挖到金礦的礦工來廟裡還願，有些甚至希望幫土地公蓋一間更大的廟，但沒想到許多信徒擲筊，都沒得到土地公的應允。為了表現誠意，信徒們後來就在2公尺見方的小廟外面，加蓋一間三開間的大廟，形成廟中廟景象。

在福山宮有一望無際的山海美景，來此賞月，可看到與山海、基隆嶼共構成一幅近山、近水、近明月的詩意空間。

●開台天后宮可賞月、逛碼頭

八里渡船頭附近居民信仰中心之一的開台天后宮，和台北的關渡宮、淡水福佑宮，同為淡水河口三大主祀媽袓古廟，迄今已有兩百多年歷史，開台天后宮就位在渡船頭前，和淡水渡船頭福佑宮遙遙相對，在廟埕除了抬頭可欣賞淡水河口，也能看見淡水市區的點點燈火，是欣賞中秋月色月的好位置。

民政局指出，中秋節傳統在家烤肉慶祝節日，也可換個過節方式，和家人到山上寺廟祈福，擺脫烤肉濃煙，嘗月餅、剝柚子，賞月景，闔家低碳、清新過節，讓自己與大自然合而為一，同時和家人們分享秋節神話故事，留下不同的過節樂趣。

(中時)