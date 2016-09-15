藍縣市長赴陸拚觀光 朱立倫：個別協調

我要評比

朱立倫今天上午慰問警、消人員。（王揚傑攝）

新北市長朱立倫今（15）日上午慰問警、消同仁時，媒體詢問朱立倫藍營縣市正副首長到大陸拚觀光，是否由黨中央促成？朱立倫表示，都是個別協調。

他說，兩岸地方城市的交流是一定要持續進行，尤其是經貿、農業、觀光的議題，葉惠青副市長這次代表新北市到大陸，也是希望能夠對兩岸經貿、農業、觀光議題有所助益。

另外傳朱立倫將放棄明年選黨主席，直攻2020年總統選舉。朱立倫表示，現在任何的政治臆測都是沒有意義的，目前唯一的工作就是把市政工作做好，讓所有的市民滿意。

(中時)