莫蘭蒂農損近億元 金門高梁也遭殃

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莫蘭蒂強襲台灣，初步統計農損近億元！從昨天至今天上午11時，全台農損9899萬元，受損作物以香蕉為主，損失2285萬元，其餘像是芭樂 、釋迦、高粱等，也分別損失超過1千萬元，受損持續統計中。

莫蘭蒂颱風中心劃過南端近海，造成南部強風暴雨，根據農委會初步統計，高雄農損情況最為嚴重，損失金額高達5156萬元，占比高達52%，其餘像是台東損失1924萬元，屏東縣損失999萬元，其餘像是南投、花蓮也有些零星受損。

若以作物來看，此次高屏為主產區的香蕉、芭樂損失最重，尤其是香蕉，因為香蕉樹不耐風，風大就容易被吹倒，此次被害面積為549公頃，損失高達2285萬元，芭樂也損失1664萬元。

而莫蘭蒂是第1個中心登陸金門的中度颱風，也造成高粱被害面積達到400公頃，造成當地損失1000萬元。

(中時)