陸欲青藏高原造雲 補充黃河水

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中國大陸計劃開始大規模地控制領土上空的天氣，有專家建議在青藏高原上空造雲，每年可製造超過50億立方公尺的水，雨水將能夠補充黃河流域的水。

香港南華早報報導，為了有效控制天氣，計劃支持者建議向軌道發射特殊的衛星。為了攔截水，科學家建議使用火箭和飛機將化學品送到大氣層。

報導說，專家建議在青藏高原上空造雲，每年可製造超過50億立方公尺的水，雨水將能夠補充黃河流域的水。

然而，南華早報表示，並不是所有科學家都贊同天氣控制計劃。

青海省政府為中國科學家的計劃提供研究報告資金，天氣管理計劃居5年計劃之首。1050915

(中央社)