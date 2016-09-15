莫蘭蒂颱風重創金門 北市支援救災

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颱風莫蘭蒂重創南部和金門，台北市災害應變中心今天上午接獲中央災害應變中心通知，請派員赴金門支援救災，台北市長柯文哲立刻責成災害防救辦公室統合相關局處，赴金門支援。

台北市災害防救辦公室表示，上午8時許接獲中央災害應變中心通知，請求台北市派員前往金門支援救災後，即向柯文哲報告，柯文哲立刻責成災防辦統合相關局處動員能量，前往金門支援救災。

台北市說，因莫蘭蒂颱風造成金門地區大量路樹傾倒，金門縣政府透過中央災害應變中心請求北市府支援鏈鋸及人員協助救災，立即啟動「緊急災防支援小組」，預計動員工務局、環保局共50部鏈鋸、人力7名，預定下午從松山機場搭機赴金門支援救災。1050915

(中央社)