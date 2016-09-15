當總統都OK 希拉蕊川普公開體檢報告
為消除選民對他們健康的疑慮，美國風格迥異的2位總統候選人今天以不同方式公開健康報告，其中一位出奇招，登上白天電視節目，但透露的內容不多；另一位則公開枯燥無趣的體檢明細。
彭博報導，美國共和黨總統候選人川普（Donald Trump）登上電視節目「奧茲醫生秀」（Dr. Oz Show），公布語焉不詳的整體健康狀況。這是川普的長期醫生去年12月誇口，他若贏得選戰，將會是「美國史上最健康總統」以來，進一步透露他的健康狀況。
民主黨總統候選人希拉蕊．柯林頓（Hillary Clinton）隨即在下午向媒體發布她的檢驗報告明細，似乎想要證明她確如醫生所稱，罹患「輕微、非傳染性的細菌性肺炎」，而且已在康復當中。希拉蕊因罹患肺炎，迫使她在11日出席911周年紀念時腳軟，搖晃離開。
希拉蕊的醫生巴達克（Lisa Bardack）說，她「藉由抗生素治療後並休息後，目前正在康復當中，她繼續保持健康，非常適合當美國總統。」
節目主持人奧茲（Mehmet Oz）在檢視川普的體檢摘要後表示，像川普這樣的病人可說是「醫生的夢想」。
奧茲這番談話是根據現場觀眾山德勒（Jen Sandler）的轉述。25歲的山德勒說，奧茲似乎對川普的健康狀況留下深刻印像。
川普說，他服用降膽固醇藥物立普妥（Lipitor），他還透露，大家都可看得出來，他體重增加，他運動不夠，希望能減個幾磅。
希拉蕊的體檢結果都正常，血壓偏低，但前幾天因感染時反倒高了些，膽固醇189，在正常值200以下。（譯者：中央社趙蔚蘭）1050915
(中央社)
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