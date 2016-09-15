傳戰2020 朱立倫：沒意義政治臆測

我要評比

新北市長朱立倫今天針對他擬再戰西元2020年總統選舉的媒體報導表示，做好市政，現在任何政治臆測都沒任何意義。

他說，目前唯一一件工作就是要做好市政工作，讓所有市民得到更好的服務、更滿意。

朱立倫行程滿檔，持續慰問中秋節警消人員辛勞。

至於部分縣市正副首長將前往中國大陸拼觀光，朱立倫表示，兩岸城市交流一定要持續進行，尤其是台灣最重視的經貿、農業與觀光這些議題。

他說，新北市由副市長葉惠青代表，希望能對兩岸經貿、農業或觀光議題有助益。1050915

(中央社)