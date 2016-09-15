高雄27萬戶停水 16日午後復供
莫蘭蒂颱風造成高雄市停水停電，統計顯示今天還有27萬9000多戶停水，台電、台水搶修，已在清理南化水庫的聯通管，預計16日下午才會復供。
至於台電方面也在搶修供電，預計入夜後可以恢復9成供電。
自來水七區管理處副理洪文正今天，台電已修護自來水的操作電力；不過目前聯通管需要排除積水和清理，預計到16日下午2時以後可以陸續恢復供水，如果是管線末端則要等到明天晚上才有足夠的水壓輸送水。
停供水電除了民生受影響，高雄仁武和大發工業區也有11家業者受到停供水電的影響，生產線中斷，以石化業影響最嚴重。
高雄市經濟發展局長曾文生說，大發工業區有7家業者停水、11家業者被迫停電，仁大工業區也有3業者停供水電，以石化業受損較嚴重。1050915
(中央社)
發表意見(0)
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。