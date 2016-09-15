高雄27萬戶停水 16日午後復供

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莫蘭蒂颱風造成高雄市停水停電，統計顯示今天還有27萬9000多戶停水，台電、台水搶修，已在清理南化水庫的聯通管，預計16日下午才會復供。

至於台電方面也在搶修供電，預計入夜後可以恢復9成供電。

自來水七區管理處副理洪文正今天，台電已修護自來水的操作電力；不過目前聯通管需要排除積水和清理，預計到16日下午2時以後可以陸續恢復供水，如果是管線末端則要等到明天晚上才有足夠的水壓輸送水。

停供水電除了民生受影響，高雄仁武和大發工業區也有11家業者受到停供水電的影響，生產線中斷，以石化業影響最嚴重。

高雄市經濟發展局長曾文生說，大發工業區有7家業者停水、11家業者被迫停電，仁大工業區也有3業者停供水電，以石化業受損較嚴重。1050915

(中央社)