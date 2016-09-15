颱風肆虐南台灣 總統閣揆兩路勘災

分享至

分享至

分享至

分享至

分享至

我要評比

颱風莫蘭蒂橫掃南台灣與東台灣，總統蔡英文今天下午將前往屏東縣佳冬鄉的羌園指揮所與屏東縣恆春基督教醫院，了解颱風災情；行政院長林全則是前往高雄市視察災損。

莫蘭蒂遠離，台灣本島午後脫離影響，但已在東部、南部造成嚴重影響。

蔡總統上午先視察中央災害應變中心，下午將前往屏東縣佳冬鄉的羌園指揮所，及屏東縣恆春基督教醫院，了解颱風災情。

另外，高雄市受莫蘭蒂肆虐，路上行道樹橫倒、13萬戶停電、市區多處積水，林全下午將前往視察。

林全首先將前往高雄港勘災，隨後前往高雄市區視察，接著前往燕巢區視察農損及復原情形，政府團隊分工勘災。1050915

(中央社)