蓮舫從歌樂代言女郎成為日本政壇明星

台裔日本參議員、日本最大在野黨民進黨黨魁代理蓮舫參選黨魁，日媒預測她當選機會高，未來甚至可能成為日本首位女首相。蓮舫曾是音響品牌歌樂的代言女郎，背景也引人矚目。

總是留著一頭俏麗短髮，穿著白色套裝，顯得很伶俐的蓮舫，問政犀利。今年7月的參議院選舉前，她的政壇學長、前首相野田佳彥在東京銀座街頭幫她助選時就說，「蓮舫是在國會中最讓首相安倍頭痛的人」。

今年48歲的蓮舫，父親謝哲信是台灣台南人、母親齊藤桂子是日本人。

蓮舫在18歲取得日本國籍之前，名字叫謝蓮舫，取得日本國籍之後，隨母姓叫齊藤蓮舫，她和自由作家村田信之結婚後，隨夫姓叫村田蓮舫。她與丈夫育有一對雙胞胎。

蓮舫出生在日本，祖籍台灣台南白河鎮。她祖父早年過世，祖母陳杏村在上海銷售菸草致富。陳杏村在二次大戰結束1945年後，出任台灣區青果輸出業同業公會理事長，主導台灣對海外，尤其是對日本的香蕉出口貿易。

蓮舫的父親謝哲信生於1930年，高中畢業後到日本同志社大學留學，大學畢業後，經營貿易公司，與齊藤桂子結婚。齊藤曾被化妝品大廠資生堂公司選為代言人，被稱為「資生堂小姐」。

蓮舫從幼稚園到大學，就讀日本貴族學校青山學院大學系列的學校。她大學時期，1988年當選過著名汽車音響品牌歌樂（Clarion）的代言女郎「歌樂女孩」，為產品宣傳並拍清涼寫真照片。她一度踏入演藝圈主持綜藝節目，之後轉型成為記者。

28歲那年到北京的大學漢語中心留學2年。她曾被問到為何不選擇去台灣，而是去北京留學2年。她說：「這是我父親的意思，因為台灣有許多人受過日本教育，會講日語的人很多。其次，台灣有許多父親的親朋好友，若我遇到困難，會得到許多幫助。」在北京，她遇到困難時，得靠自己解決，讓她培養了很多自信。

蓮舫於2000、2004年身為電視台記者，到台灣採訪台灣總統大選。她在著作「不當第一不行嗎？」中談到2000年台灣總統大選時寫道：「我在台灣看到民主的誕生！」完成政權輪替的無血革命，令她深刻感受，她說：「人民是能夠改變政治的。」

2004年，蓮舫再度到台灣採訪總統大選，發生319槍擊事件，這令她感觸良多，當時她心想：「如果我是政治人物的話，會怎麼行動？」就在這年，她接受民主黨籍眾議員手塚仁雄的邀約，投入參議員選舉，從此踏入政壇。

2010年蓮舫可說是日本媒體關注的政壇焦點，當時經濟評論家勝間和代就說，蓮舫給人「共鳴與公平」的感覺。給人的印象是，沒政治背景的人只要努力往上爬，也能成功。

日本雜誌「AERA」分析「蓮舫旋風」時表示，民調結果，支持蓮舫的女性以20多歲者最多，男性以40多歲者居多。以職業來看，非正職員工、自認還算幸福者、事業算是有成者的比例高，象徵這些人期待蓮舫改變日本社會。

約在2004年左右，有意踏入政壇的蓮舫請教日本知名的田原總一朗，田原提供許多意見給蓮舫。有媒體人說，蓮舫經常穿白色套裝，給人清潔、幹練形象，是田原建議她這麼做的。

田原曾說：「蓮舫在毅力上不同於一般政治人物，她選擇了日本國籍，大膽地從台灣人變成了日本人，她認真地思考自己能為日本做些什麼，有責任感是她內心強壯的根源。她不斷地積累政治經驗，還會有一番發展，有可能成為日本首位女首相。」

蓮舫的台裔背景早為人知，但她參選今天進行投開票的民進黨黨魁選舉，是否擁有「雙重國籍」的問題，讓她連日來遭到質疑甚至攻擊。她多次在媒體前說：「我是日本人」、「我為我們國家（日本）工作」。

今年8月在東京外國特派員協會的記者會上，蓮舫被記者問到她以「混血」身分想當黨魁的問題時，她說：「我志在攻頂，當我站上頂端，等於是對世界釋放大訊息說，日本已大大改變了。」

蓮舫曾在日本網路票選最具影響力的100個日本人當中，排名第8。美國「華爾街日報」曾稱她是「日本最有權勢的女政治家」。

民進黨之前的黨名是民主黨，蓮舫於2010年6月8日民主黨籍首相菅直人執政時是人氣最高的內閣閣員，當時是日本最年輕且是首位台裔的內閣閣員，擔任行政革新大臣。2010年7月民主黨慘敗的參議院選舉中，她以史上最高票171萬票連任成功，當時就被媒體視為有希望成為日本首位女首相。

今年7月參議院選舉，蓮舫獲得112萬票，仍以最高票當選。參議院選前，當時的東京都知事舛添要一因運用政治資金遭質疑公私不分而下台，7月底要舉行東京都知事選舉，蓮舫被視為出馬參選東京都知事的呼聲很高，但她決定還是參選參議院選舉，因為她志在「攻頂」。

今年8月5日她宣布參選民進黨黨魁時，被媒體問到她是否志在首相？蓮舫答說：「想隨時打破『玻璃天花板』，我上個月的參議院選舉中，在東京獲得112萬票，希望大家了解我的立場，這是很重要的。將來，當然我是做好很多心理準備在面對這場選舉。」

2009年底，蓮舫擔任行政革新大臣時，她為了實施為人民納稅錢把關的事業甄審作業，甄審文部科學省（教育部）預算時，對於政府耗資研發「超級電腦」提出質疑，她問超級電腦研發工程負責人說：「不當第一不行嗎？當第二不行嗎？」

結果，有多位日本諾貝爾獎得主、國立大學校長跳出來批評她。網民也說她咄咄逼人的模樣活像「紅衛兵」。1050915

(中央社)