烤肉4大致病錯誤 別讓中秋節變腹瀉節

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今天中秋節，家家戶戶準備烤肉，專家提醒，民眾烤肉易犯4大錯誤，包含肉烤焦還吃、讓油脂滴進炭火、食材放在室溫過久、生熟食混放，都有致病危機。

根據衛生福利部疾病管制署往年監測資料顯示，每到中秋假期，全國急診腹瀉就診病例百分比與就診人次都呈現明顯上升。

以近3年為例（2013至2015年），中秋節當週全國急診腹瀉就診病例百分比分別為5.24%、5.01%、6.86%（人次各為6289、6627及9238），都比當年中秋節前一週4.27%、3.79%、4.72%（人次各為4902、4475及5926）明顯增加。

疾管署表示，從年齡層來看，除65歲以上長者上升幅度較小外，其餘各年齡層均明顯上升，民眾須提高警覺。

衛福部食藥署今天也發布新聞稿提醒民眾「烤事」技巧，食藥署食品組副組長許朝凱受訪時表示，民眾烤肉常見的錯誤有肉沒烤熟就吃或烤太焦了還吃。烤不熟就吃可能會急性腸胃炎，烤太焦則會吃進致癌物，建議比較難烤熟的食材可以先簡單蒸煮或微波加熱，烤的時間就不用太久。

許朝凱說，很多民眾烤肉時猛刷烤肉醬，當醬汁、油脂滴進炭火，就會增加細懸浮微粒（PM2.5）的量，建議等食材快熟了才塗醬，且可使用鋁箔紙。

很多民眾烤肉時食材排排放，許朝凱說，烤肉時食材最好要烤再從冰箱拿，或離開室溫不能超過4小時，否則就可能滋生細菌。尤其有些人可能食材一餐沒烤完、下一餐繼續烤，就會有反覆退冰、冷藏問題。

疾管署表示，若食材不新鮮、未低溫存放過久或未澈底烹熟再食用、生熟食混放等，將容易造成腹瀉等腸道傳染病。

食用未充分加熱的蛋類，可能會有沙門氏菌感染的風險；生食受污染水域生產的貝類，因貝類具有濃縮水中病原物質的特性，容易感染到多種致病原，如諾羅病毒、腸炎弧菌、霍亂弧菌等。1050915

(中央社)