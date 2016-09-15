牛津辭典新單字 新加坡式英語再入列

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牛津英語大辭典9月最新更新詞彙中，再增收10個新加坡式英語，包括台灣人較為熟悉的「hongbao」或「ang pow」（紅包）、「char kway teow」（炒粿條）。

牛津英語大辭典最近修正並更新詞彙，這本辭典從今年3月起收錄了源自方言或馬來語的新加坡、馬來西亞地區常用詞彙。

這次新增收的詞彙中，部分限於新加坡本地使用、部分屬星馬地區慣用語。

新加坡經常聽到諸如表達不滿或訝異的「aiyah」、表達愁苦或疼痛的「aiyoh」等語助詞，抑或農曆年常聽到均指紅包的「hongbao」、「ang pow」，以及華人世界愛吃的「char kway teow」（炒粿條）等。

其他諸如源自馬來語並含有高尚或勢利等用語的「atas」，帶有無知或笨蛋意涵的「bodoh」，以及馬來食品乾咖哩（rendang）。

另外，新加坡庶民美食用餐場所的咖啡店「kopitiam」，也收錄其中。

牛津英語大辭典今年3月才收錄19個新加坡式英文詞彙，這次再新增添10個詞彙。1050915

(中央社)