總統府：目前未接到達賴要訪台申請

總統府發言人黃重諺今天表示，達賴喇嘛是否獲邀訪台議題，「目前我們還沒有接到他要來台的申請，一旦接到申請，我們會依相關規定，並且循相互尊重的方式來辦理」。

時代力量籍立法委員林昶佐與民主進步黨籍立委谷辣斯．尤達卡（Kolas Yotaka）日前在印度拜訪西藏精神領袖達賴喇嘛，也邀達賴訪台，力促達賴到國會演說。

黃重諺受訪表示，達賴喇嘛是舉世敬重的宗教領袖，在台灣也有許多信眾，期待達賴喇嘛再到台灣弘法。

不過，他說，「目前我們還沒有接到他要來台的申請，一旦接到申請，我們會依相關規定，並且循相互尊重的方式來辦理」。1050915

(中央社)