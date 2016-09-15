視導中央災害應變中心 蔡總統送月餅

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總統蔡英文今天早上前往中央災害應變中心，了解莫蘭蒂災情，她說，後續重建國軍扮演重要角色，而颱風馬勒卡也逼近台灣，不能掉以輕心；她並致贈月餅給應變中心同仁。

總統蔡英文今天早上在行政院長林全、內政部長葉俊榮陪同下，前往中央災害應變中心視導，聽取各單位簡報。

中央氣象局表示，颱風莫蘭蒂強度和暴風半徑持續減弱，目前強度在中度颱風下限，現在位置在金門附近，導致當地出現破紀錄的17級陣風，雖然莫蘭蒂遠離台灣本島，但受外圍環流影響，花東、高雄和屏東等地，仍有大雨發生機率。

氣象局指出，莫蘭蒂剛遠離，颱風馬勒卡就逐漸逼近，現在距離台灣約1000公里海面上，屬於中度颱風，如果路徑不變，預計在今天晚上11時30分就會發布海上颱風警報。

內政部說，颱風莫蘭蒂最新統計，造成1人死亡，51人受傷，農損近新台幣1億元，其中高雄市災損5100萬元最高。

內政部表示，台北果菜批發市場今天蔬菜交易量為1630公噸，比昨天減少24.2%，平均批發價每公斤39.2元，則比昨天漲了8.3%。

總統蔡英文聽完簡報後說，這次來是為了瞭解應變和搶修復原工作，今天適逢中秋節，也特別感謝各位辛勞，她從簡報發現，颱風後續重建，國軍扮演重要角色，協助地方政府撤離、清理環境，帶給社會大眾安心、安定的力量。

總統蔡英文指出，根據氣象局報告，颱風馬勒卡可能影響台灣，現在還不能鬆懈，最後特別感謝中央和地方同仁，全力投入幫助民眾恢復供水、供電等，請大家也要注意自身安全。

總統蔡英文離去前，也特別致贈月餅給現場應變中心人員。1050915

(中央社)