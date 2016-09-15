莫蘭蒂遠颺 截至15日中午34.9萬戶仍停電

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莫蘭蒂颱風襲台之後逐漸離去，根據台電公司表示，統計截至今日中午12點，全國累積曾有停電用戶數約101萬戶，目前已修復約66.1萬多戶，還有約34.9萬戶停電中。

主要停電地區包含屏東縣約19.4萬戶、高雄市約11.4萬戶、金門縣約1.7萬戶 、台南市約1.7萬戶，以及台東縣約5600戶。

(中時)