中市議員揪團做愛心 街友備感溫馨
台中市議員鄭功進15日在服務處與街友關懷協會、人安基金會共同舉辦「中秋募餅贈街友」系列活動，現場邀請社會局、立委黃國書服務團隊共襄盛舉，準備兩百個多盒熱心民眾共同捐贈的月餅，和備有簡易輕食茶點，希望在這闔家團圓的重要節日，除了烤肉賞月之餘，也能分享做公益。
鄭功進表示：活動短短兩周內服務處就湧入超過兩百盒的月餅，加上市府各機關積極協助此次募餅活動，方能成就此一地方盛事；他相信生活中的小分享，往往能帶來難以估量的正面能量。
社會局長呂建德說，社會救助是社會福利政策與服務推動的源頭，也是預防社會問題、建構社會安全網的根本基礎；很開心能見到議員，主動結合社會各界的善念愛心及資源，在中秋佳節仍致力於濟弱扶傾、救急脫貧的救助工作。
人安基金會站長洪誠遠、台中市街友關懷協會社工黃天時，分別代表所屬單位致贈感謝狀時指出，希望類似的活動多多舉辦推廣，只有社會不冷漠，才可能串連公、私部門跨域合作，滾動本市豐沛社會慈善資源與動能，帶來希望、光明與溫暖。
鄭功進認為，身為民意代表，必須扛下更多的社會責任，分享希望分享愛，一直是我為民服務的宗旨，相信只要社會樂於分享，台灣一定會更好。
(中時)
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