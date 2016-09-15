莫蘭蒂遠離 嚴防中颱馬勒卡影響

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莫蘭蒂颱風中央災害應變中心自9月13日8時30分成立持續運作至今，指揮官內政部長葉俊榮全程坐鎮指揮。（葉書宏攝）

莫蘭蒂颱風中央災害應變中心自9月13日8時30分成立持續運作至今，指揮官內政部長葉俊榮全程坐鎮指揮。交通部中央氣象局表示，颱風強度持續減弱且暴風圈有縮小的趨勢，本島及澎湖地區已脫離颱風影響，金門風雨持續中。

截至15日上午11時為止，颱風總計造成1人死亡（高雄港落海漁工），51人受傷。台南市、高雄市、南投縣、嘉義縣、屏東縣、台東縣、花蓮縣、澎湖縣等8縣市進行預防性疏散撤離，人數共計6487人，收容安置人數計有1403人。另各縣市有交通號誌毀損、電線掉落、路樹傾倒等災情計6858件。

因「莫蘭蒂颱風」執行入山管制作業計有新北市等12個縣市，前揭縣市申請入山民眾計1405件6857人，其中經勸阻未上山計1194件5395人，入山民眾計211件1462人(其中經聯繫已下山204件1,431人、山區安全住宿4件24人、正下山中1件3人、未聯繫上2件4人)。

交通受影響狀況，公路預警性風閉路段12處，災害封閉路段15處，15日國內及國際航線計取消163架次，海運14航線停航，計182班次，台鐵南迴線(高雄、台東)與阿里山森林鐵路列車全面停駛。

水電維生管線狀況，全台曾停電99萬6859戶，待修復38萬2453戶，全國曾停水戶數 77萬2699戶，待復水36萬1770戶，行動基地台受損3206座，待修復2178座，市話受損17萬9753戶，待修復1萬7154戶。

農業災情部份，總計全國災損約近1億元，以高雄市5千1百多萬、台東縣近2千萬、金門縣及屏東縣各1千萬為最高，其次分別為蓮霧、香蕉、木瓜及蘋果等損失金額較多。

另國軍支援全台颱風防救災工作，累計派遣兵力14,583人次，協助台東、花蓮、高雄、屏東、台南等9處鄉民撤離，計2,243人，協助宜蘭、台南、台東及金門等鄉鎮沙包堆置，總計1萬7724包。

各地區預計派遣4,415人救災兵力，協助花蓮、台東、屏東、高雄、台南及金門等111處災後復原工作。

內政部表示，莫蘭蒂颱風即將遠離，但後續中度颱風馬勒卡緊接靠近台灣本島東部及東北部海面，適逢中秋佳節，請民眾仍應做好防颱準備，清理戶外水溝，固定門窗招牌，陽台盆栽也要收好，準備手電筒、電池。

颱風來時要小心，請不要到公告危險區域登山、溯溪、觀潮、戲水或釣魚，以免發生危險。隨時關心颱風動向，請記得颱風天在家最安全。

(中時)