巴基斯坦火車事故 至少6死150多傷

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巴基斯坦電視台GEO TV報導，一列開往喀拉蚩的Awam快車（AwamExpress），今天凌晨在巴基斯坦摩爾坦附近撞上貨運列車，造成至少6死與150多人受傷。

法新社報導，這場事故發生在摩爾坦（Multan）附近，當時一列開往喀拉蚩（Karachi）的載客列車，撞上輾過一名跨越軌道男子後停下的貨運列車。

鐵路官員巴席爾（Saima Bashir）將這起事故歸咎於載客列車司機，說他沒有留意到貨運列車停下後出現的紅色信號。（譯者：中央社張曉雯）1050915

(中央社)