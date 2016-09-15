台中直飛日本大分 華信首航

台中市政府與華信航空共同開闢台中直飛日本大分定期航班，每週四、日共飛航2班次，今天在台中清泉崗國際機場進行首航儀式。

今天首航儀式由台中市政府副秘書長郭坤明、觀光旅遊局長陳盛山及華信航空總經理韓梁中等人共同主持，現場還以大木桶、紅色楓樹營造賞楓泡湯情境，讓旅客搶先感受大分溫泉的迷人魅力。

郭坤明表示，台中市8日與日本大分縣簽署「兩地友好交流備忘錄」，以開闢定期航班的實質觀光交流作為領頭羊，進一步讓兩地在產業、農業、文化、教育等全面交流，期盼未來能藉由便利的兩地航班，吸引更多日本遊客來參加「2018台中世界花卉博覽會」。

陳盛山指出，日本大分縣擁有「日本第一溫泉縣」的美稱，而台中市同樣擁有觀光資源豐富的溫泉觀光景點，除了聞名遐邇谷關溫泉外，也有以休閒運動著稱的大坑溫泉，及近年新發現的烏日溫泉及東勢林場溫泉等，未來將更有助於台日雙方在溫泉觀光產業的密切交流，進而提升台中市溫泉觀光產業與服務品質。

韓梁中表示，華信航空配合日本旅遊市場在中部地區的快速發展，特別新開航台中直飛大分航線，為旅客前往日本觀光旅遊提供更便捷的管道，同時也歡迎日本觀光客前來台灣中部觀光旅遊。希望透過台中直飛大分班機，將大分縣的溫泉與美麗的風光介紹給台灣遊客。1050915

(中央社)