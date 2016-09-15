中日進行海洋事務磋商 聚焦控管東海危機

日媒報導，大陸及日本雙方政府將於9月14～15日在日本廣島舉行海洋事務高級別磋商；據悉，本次磋商是根據9月5日的兩國首腦會談達成的共識而舉行，計劃就避免在東海發生不測事態機制的「海空聯絡機制」和天然氣田開發問題進行協商。報導稱，能否就海空聯絡機制的啟用時間和重啟已經中斷的天然氣磋商達成一致成為焦點。

《日本經濟新聞》14日報導，日方以外務省亞洲大洋洲局參事官四方敬之為首，參會者來自防衛省、海上保安廳等。陸方出席人員來自外交部、國防部及海警局。在這一框架下的磋商始於2012年，此次為第5次舉行。

報導指出，海空聯絡機制是兩國軍事部門間進行緊急聯絡的機制，在2012年6月基本達成共識後，磋商陷入停滯；報導也稱，對於日本來説，兩國政府間磋商天然氣田開發問題的目的是牽制中國的單方面開發。

(旺報)